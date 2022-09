Jetzt mitmachen und Tickets für Christof Spörk gewinnen!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Spätestens seit 2011 ist Christof Spörk aus der österreichischen Kabarettlandschaft nicht mehr wegzudenken. Lagen seine Anfänge in der Politikwissenschaft, ist er mittlerweile ein gefragter Musiker, Liedermacher und Kabarettist. In seinem Programm „DAHAAM“ beschäftigt sich Spörk mit dem „DAhaam“. Und damit „Dahaam“ nicht zu österreichisch wird, lässt er sich erstmals vom passionierten Schlagzeuger und schlagfertigen Bassisten Alberto Lovison begleiten – der übrigens in Italien „dahaam“ ist.

Ob dahaam oder dahoam oder daheim. Geschenkt. Dahaam kann man sich himmlisch entspannen. Dahaam kann aber auch die Hölle sein. Dahaam schmeckts am besten. Oder doch nur halb so gut wie beim Wirtn ums Eck. Dahaam ist immer was los. Außer wir schauen fern. Dahaam geht es richtig ab. Oder ziemlich daneben. Dahaam ist alles blitzsauber. Oder komplett durcheinander. Dahaam lernen wir gehen und fallen, spielen und betrügen, lieben und lügen.

Dahaam schaffen wir an. Und Amazon alles her. Dahaam ist alles privat. Und doch immer hochpolitisch. Dahaam ist globaler Klimawandel im Bonsaimodus. Dahaam wabbert ein chinesisches Plastikmeer durchs Kinderzimmer. Dahaam ist alles anders und vieles gleich. Und rundherum ist Österreich. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wie das Programm heißt, der soll bitte dahaam bleiben!

Info

Datum: 15. Oktober 2022

Ort: Stalltheater Königstetten, Wiener Straße 26, 3433 Königstetten

Zeit: Einlass 18.30 Uhr

Beginn 19.30 Uhr

Pause von 20.30 bis 21.00 Uhr

vorauss. Ende 22.00 Uhr

Jetzt mitmachen und 2 x 2 Tickets für Christof Spörk am 15. Oktober 2022 im Stalltheater Königstetten gewinnen!

Alle Teilnehmer erhalten einen 10% Nachlass auf Ihr Ticket mit dem Code "NÖN Spörk Stalltheater".

Die Teilnahme ist möglich bis 09. Oktober 2022.

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Teilnehmen und gewinnen! Jetzt teilnehmen.



Keine Aktionen und News mehr verpassen und gleich hier zum NÖN.at Newsletter anmelden. Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Daten an den angeführten Kooperationspartner weitergegeben werden.* Weiter

Karten

Kat. 1 / € 28,00 / Reihe 1-6;

Kat. 2 / € 24,00 / Reihe 7-13;

Kat. 3 / € 20,00 / Reihe 14-16;

0699 / 117 232 48 Donaukultur KG, Martina Müllner

0676 / 354 2 529 GGR Susanne Chladek

Bestellung per Mail: mvm@donaukultur.com

Das komplette Programm der Donaukultur KG finden Sie auf: http://www.donaukultur.com