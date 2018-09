Das Festspielhaus zeigt am Samstag, 22. September, ein Tanz-Highlight zum Auftakt in die neue Saison. Carlos Acosta bringt seine junge kubanische Compagnie Acosta Danza bereits zum zweiten Mal ins Festspielhaus und zelebriert sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Lizz Wright, die Sängerin aus Georgia mit der unverwechselbaren Stimme, taucht am 28. September zwischen Folk, Blues und Americana tief in die musikalischen Wurzeln der Südstaaten ein. Und die Close-Harmony-Gruppe „The King’s Singers“ präsentiert zum 50. Jahrestag ihres Bestehens am 19. Oktober einen stimmgewaltigen Streifzug durch die Geschichte der Musik.

Die NÖN verlost Tonkünstler- Abos, Jazz-World-Beyond-Abos und Familien-Abos!