Ganz Tulln läuft beim Rosenarcadelauf am 28. Juni

Rund 800 sportbegeisterte und bewegungshungrige Menschen aller Alters- und Leistungsklassen, die in den zahleichen Bewerben an der Startlinie stehen werden, werden beim Rosenarcadelauf am Mittwoch, 28. Juni in Tulln erwartet. Der Lauf zeichnet sich besonders durch seine abwechslungsreiche Streckenführung sowie der großartigen Stimmung entlang der Strecke aus.

All jene, die nicht aktiv am Bewerb teilnehmen, können wieder ein buntes Rahmenprogramm mit einer Sportaerobic-Aufführung der Sportunion Tulln, sowie beste Unterhaltung mit Musik, Moderation und Köstlichkeiten von La Morra genießen. Die Sieger aller Klassen werden im Anschluss auf der Event-Bühne am Hauptplatz mit Pokalen geehrt. Anmeldung: www.rosenarcadelauf.at

Die NÖN verlost Startplätze (Teilnahmeschluss: 25. Juni).