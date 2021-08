Gewinnt Karten für das Globetrotter-Rodeo! .

Von 27. bis 29. August 2021 öffnet das OTA Globetrotter-Rodeo bereits zum 16. Mal seine Pforten. Das neue Veranstaltungsgelände im Steinbruch Hengl in Limberg in Niederösterreich ist die perfekte Basis um in das Reisethema einzutauchen. Wir verlosen Karten!