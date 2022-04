"Sting: My Songs"-Tour Jetzt Karten gewinnen: Sting live in Eisenstadt

Foto: NOEN

S ting, einer der markantesten Solokünstler der Welt, macht mit seiner „Sting: My Songs“-Tour am 15. Juli Halt im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt und hat seine beliebtesten Songs im Gepäck. Mit der NÖN könnt ihr Karten gewinnen!

Infos: www.sting.com. Die NÖN verlost Karten für das Konzert.