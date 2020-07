Der Sommer verspricht – trotz Corona – bunt und veranstaltungsreich zu werden. Schauspieler und Musiker entern die Bühnen, um ihre Zuhörer und Zuschauer zu unterhalten:

Die teatro-Sommerproduktion in Mödling siedelt corona-bedingt vom Stadttheater in die Europa-Halle um, wo die Vorstellungen sicherheitstechnisch perfekt zu realisieren sind. 27 Jugendliche, Kinder und erwachsene Profis spielen Mark Twains „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ . Die freie Theatergruppe teatro rund um den künstlerischen Leiter Norberto Bertassi erschafft eine mitreißende Musicalfassung für die ganze Familie. Premiere ist am Freitag, 14. August, um 18 Uhr. Weitere zehn Vorstellungen stehen auf dem Spielplan.

Ein musikalisch vielseitiger Herbst steht im Schloss Kirchstetten auf dem Programm, unter anderem gibt es ein „Fest für Beethoven“ mit der Wiener Kammersymphonie am 25. September und das klassische Musikkabarett „Koch-Kunst“ am 26. September. Die Kinder-Oper „Fidelio“ ist am 27. September zu sehen und zu hören. Die zweite Konzertreihe „herbstKlang weinviertel“, startet mit einem „Tribute to Ludwig Hirsch“, gefolgt von Salonmusik der 1920er, und wird mit dem kultigen „Wein-Wander-Konzert „Brass & Wine“ abgeschlossen.

Das Kammermusikfestival „Allegro Vivo“ , bei dem von 7. August bis 20. September Meisterkurse und zahlreiche Konzerte stattfinden, versetzt das gesamte Waldviertel in musikalische Schwingungen. Mit der Geige in der Hand ist Festivalleiter Vahid Khadem-Missagh mit der Academia Allegro Vivo am Eröffnungswochenende am 8. und 9. August in Stift Altenburg zu erleben.

TheresaPewal Der künstlerische „Allegro vivo“-Leiter Vahid Khadem-Missagh ist am 8. und 9. August mit der Geige in der Handzuerleben.

Der Schlosshof in Weitra ist am 19. September Konzertbühne, wenn das Festivalorchester Academia Allegro Vivo „Tzigane“ für Violine, Harfe und Streichorchester von Maurice Ravel zum Besten gibt. Anschließend steht „Der Tod und das Mädchen“ von Franz Schubert in der Fassung für Streichorchester von Gustav Mahler am Programm.

