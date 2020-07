Schauspieler kehren langsam wieder auf ihre Bühnen zurück, Kabarettisten und Musiker sorgen wieder live für Lacher die gute Unterhaltung. So können auch die Sommerspiele Perchtoldsdorf über die Bühne gehen, heuer mit Shakespeares „Romeo und Julia“. Premiere ist am Mittwoch, 5. August, um 19.30 Uhr. Gespielt wird bis Freitag, 4. September. Vor jeder Vorstellung gibt es um 18.45 Uhr eine Stückeinführung. Mehr Infos unter www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at.

Musik, Literatur, Wanderungen und mehr bietet das Festival Retz, das von 25. Juli bis 16. August über die Bühne geht. Dabei erwarten die Besucher etwa ein Konzertpfad, ein Literaturpfad oder Opern, die auf Video-Wall übertragen werden. Einen Liederabend mit Werken von Brahms, Reger, Schubert und Schumann gestalten Annette Dasch und Daniel Schmutzhard am 7. August im Schloss Schrattenthal. Klänge von Ludwig van Beethoven gibt es vom Alliance Quartett Wien am 13. August in der K&K Weinprüfstelle zu hören. Infos: www.festivalretz.at.

Für die Sommerspiele Perchtoldsdorf und das Festival Retz gibt es Karten zu gewinnen. Einsendungen mit dem Kennwort „Retz“ bzw. „Perchtoldsdorf“ per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.