Ein musikalisch vielseitiger Herbst steht im Schloss Kirchstetten auf dem Programm, unter anderem gibt es ein „Fest für Beethoven“ mit der Wiener Kammersymphonie am 25. September und das klassische Musikkabarett „Koch-Kunst“ am 26. September. Die Kinder-Oper „Fidelio“ ist am 27. September zu sehen und zu hören. Die zweite Konzertreihe „herbstKlang weinviertel“, startet mit einem „Tribute to Ludwig Hirsch“, gefolgt von Salonmusik der 1920er, und wird mit dem kultigen „Wein-Wander-Konzert „Brass & Wine“ abgeschlossen.

