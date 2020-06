Theater und Konzerte für jeden Geschmack gibt es in den Sommermonaten im Teisenhoferhof in Weißenkirchen in der Wachau.

Und auch die Bühne Baden hat in ihren drei Spielstätten Stadttheater, Sommerarena und Max-Reinhardt-Foyer ein umfangreiches Programm zusammengestellt, unter anderem Lehárs Operette „Die blaue Mazur“ in der Sommerarena, die am Freitag, 31. Juli Premiere feiert. Mehr Infos gibt es unter www.wachaufestspiele.com und www.buehnebaden.at.

Die NÖN verlost Karten für die Wachaufestspiele und „Die blaue Mazur“ in Baden. Einsendungen mit dem Kennwort „Weißenkirchen“ beziehungsweise „Baden“ per E-Mail an gewinnspiel@noen.at, per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, oder einfach online mitmachen.