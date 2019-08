Der Sommer hat zwar noch ein Weilchen, aber es ist nie zu früh, seinen Herbst zu planen! Und beim diesjährigen Angebot im VAZ St. Pölten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am 5. Oktober gastieren etwa die Chippendales in der St. Pöltner Veranstaltungshalle. Am 18. Oktober steht alles im Zeichen der italienischen Nächte – bei „Insieme“ mit Monica Ballwein und ihren Italo-Pop-Kollegen.

Am 14. November ist Monica Ballwein noch einmal in St. Pölten zu Gast – nämlich bei der Veranstaltung „Monika Ballwein celebrates The Beatles“.

