Neben dem land- und forstwirtschaftlichen Teil werden in Wieselburg die Bereiche „Bauen & Wohnen“, „Haushaltsausstattung“ und „Garten – Genuss – Freizeit“ abgedeckt. Die traditionellen Schwerpunkte der Messe liegen zum einen in der Landwirtschaft, wo im Speziellen Tierhaltung und Grünlandwirtschaft im Vordergrund stehen. Im tierischen Bereich werden wieder alle Zuchtverbände vertreten sein und auch die wichtigsten Zuchttierrassen wie Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Hühner ausgestellt.

Unter dem Motto „Tierfamilien“ werden dabei auch Jungtiere dem interessierten Publikum präsentiert. In der Tierhalle (Halle 13) und dem zugehörigen Vorführring erwarten die Fachbesucher Tiervorführungen, Bewertungen und die einschlägige Beratung durch die Experten vor Ort. Überdies informiert der Verein „Arche Austria“ in Zusammenarbeit mit „ÖNGENE“ in der Halle 13 über seltene Haustierrassen. Zum anderen wird aber auch der Forst- und Energietechnik wieder breiter Raum gewidmet, wobei in diesem Bereich das Forstzentrum hervorzuheben ist.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Die „WIESELBURGER MESSE“ wird von einem vielfältigen Rahmenprogramm begleitet: Der Bauerntag des NÖ-Bauernbundes, Vorführungen im Bereich der Tierschau und im Forsttechnikzentrum gehören ebenso zum Programm wie der 10. Wieselburger Trachtentag, Vorführungen der Landjugend NÖ oder die Verkostung der Siegerprodukte der Prämierungen „Das Kasermandl in Gold“ bzw. „Das goldene Stanitzel“.

Beliebtes Wieselburger Volksfest

Auch das beliebte Wieselburger Volksfest – beginnend mit dem „Bieranstich“ - am MITTWOCH, 26. Juni 2019 - kann wieder mit zahlreichen neuen Attraktionen überzeugen. Die bequeme und sichere An- und Abreise - vor allem jüngere Volksfestbesucher - mit den KAISER BIER Krügerlbussen wird heuer mit einer Neuerung angeboten. Am Donnerstagabend geht es gratis aufs Volksfest („Stammkundenfahrt“) – für den Krügerlbus ist nichts zu bezahlen.

Die „WIESELBURGER MESSE“ ist von 27. bis 30. Juni 2019 täglich von 9.00 - 18.00 Uhr geöffnet und als spezielles Angebot gibt es am Donnerstag und Freitag freien Eintritt!

Weitere Informationen zum Programm findet ihr hier: www.messewieselburg.at

Wir verlosen Karten!

Die NÖN verlost Karten für die Wieselburger Messe. Einsendungen mit dem Kennwort „Wieselburger Messe“ bis zum 12. Juni an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per Mail an gewinnspiel@noen.at.