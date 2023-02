Jetzt Tickets für die Ferienmesse in Wien gewinnen!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Neben vielen namhaften Anbietern aus der Touristikbranche, unter anderem dem Partnerland Kroatien, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Spektrum an Möglichkeiten. Denn egal, ob der nächste Urlaub in weite Ferne führen, oder doch lieber in Österreich stattfinden soll, hier ist für jeden das Richtige dabei. Niederösterreich präsentiert sich in der Halle D, Stand 0205 a+b.

Eine in Mitteleuropa einzigartige Vielfalt von Natur und Kultur zeichnet Österreichs größtes und abwechslungsreichstes Bundesland aus, das spiegelt sich auch im Urlaubsangebot wider. Parallel zur Ferienmesse findet die „Wohnen & Interieur“ und die „Wiener Immobilien Messe“ statt.

Die NÖN verlost zehn Mal zwei Karten (Teilnahmeschluss: 5. März).