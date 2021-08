„Die Ausarbeitung der Hygienekonzepte, hat viel Zeit in Anspruch genommen, trotzdem werden wieder die besten Volksmusiker in Traisen die Bühne zum Beben bringen“, so die Veranstalter Gerhard und Kevin Bauer

Sie freuen sich heute schon auf das Event des Jahres!

VIP-Tisch am Eröffnungstag

Wir verlosen einen VIP-Tisch für Donnerstag, 23. September:

Platz für 8 Personen, 8 Essen, 8 Getränke, sowie 2 Flaschen Wein am Tisch sind inkludiert.

Informationen zum Programm findet ihr unter www.oktoberfest-traisen.at