Über 130 Aussteller, Handwerker und Künstler locken an den Wochenenden (Freitag bis Sonntag). Von 23. November bis 16. Dezember öffnen sich wieder die Pforten des Traunsee Schlösser Advents im See- und Landschloss Ort in Gmunden. Es gibt Konzerte, Kinderprogramm und kulinarische Schmankerl.

www.schloesseradvent.at