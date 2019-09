Jede Menge Highlights bietet das Herbst-Programm im VAZ in St. Pölten für Jung und Alt: Die Kleinen kommen am Freitag, 1. November, voll auf ihre Kosten, wenn „Conni – das Schulmusical“ gezeigt wird. Am Donnerstag, 21. November, bringt Michael Scheruga sein Programm „Neben der Spur – Nachhaltig Kleinkunst“ auf die Bühne.

Zünftig geht es dann am Mittwoch, 11. Dezember, zu, wenn Harry Prünster samt Band nach St. Pölten kommt. Für ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgt Bernhard Fibich am Samstag, 14. Dezember, mit seinen Liedern.

Wir verlosen Karten für diese Vorstellung. Interessierte schicken eine Mail an gewinnspiel@noen.at (Kennwort „VAZ“ plus Wunschtermin), Post an NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten oder einfach hier online teilnehmen.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich jetzt schon Karten sichern unter NÖN.at/ticketshop.

