PROGRAMMHEFT unter https://www.vaz.at/frames/programm/VAZ_Auto_Kunst_Kino_2021.pdf

Fr., 24.09.2021:

19:00 – Olivia Goga (Pop, Live-Musik)

20:30 – A Star is Born (Film)



Sa., 25.09.2021:

16:00 – Aladdin (Film)

19:00 – Tom Gomez Duo (Singer Songwriter Acoustic Duo, Live-Musik)

20:30 – Das perfekte Geheimnis (Film)



So., 26.09.2021:

16:00 – Der König der Löwen (Film)

19:00 – Das Sonntagsquiz mit Wolfgang Leirer (Live-Quiz)

20:30 – Crime Game (Film)



Mo., 27.09.2021:

19:00 – Be a Rockstar! (Fotokunst)

20:30 – The Gentlemen (Film)



Di., 28.09.2021:

19:00 – Be a Rockstar! (Fotokunst)

20:30 – Knives Out (Film)



Mi., 29.09.2021:

19:00 – Nucleus Mind (Acoustic Indie Pop, Live-Musik)

20:30 – Once Upon a Time in Hollywood (Film)



Do., 30.09.2021:

19:00 – The Attic (Power Pop/ Alternative Rock, Live-Musik)

20:30 – Greenland (Film)



Fr., 01.10.2021:

19:00 – The Zsa Zsa Gabors´s (Punk/Rock, Live-Musik)

20:30 – Joker (Film)



Sa., 02.10.2021:

16:00 – Scooby! Voll verwedelt (Film)

19:00 – Mert Cosmus (ORF-STARMANIA, Pop, Live-Musik)

20:30 – Bohemian Rhapsody (Film)



So., 03.10.2021:

16:00 – Cars (Film)

19:00 – Die Magische Zehn (Zauberkunst)

20:30 – Grease (Film)



Fr., 24.09.2021 - So., 03.10.2021:

täglich 18:00: Fotokünstler

Jedida Lefèvre – Eine Nacht in Venedig

Michael Wittmann – BERLIN - By the Wall (2017)

Klaudia H. Ratzinger – St. Pölten in Infrarot

Susanne Grill – Meine Wasserwelten

Gerhard Kisser – Kunst am Körper

Zawadi – Perspektiven

Viktor Nezhyba – Wahn & Sinn

Robert Lösch – Cars

Gabriel Oanea – Streetart

Gerda Jaeggi – Secret Places