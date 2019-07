Glücklicher Griller-Gewinner gekürt.

Die NÖN verloste in Kooperation mit der Egger Getränke GmbH & Co OG einen Napoleon-Gasgriller in der „Egger-Edition“ im Wert von 1.100 Euro. Rund 2.000 NÖN-Leserinnen und -Leser versuchten ihr Glück und nahmen am Gewinnspiel teil. Freuen konnte sich über diesen großartigen Gewinn schlussendlich Hannes Lechner aus Warth, im Bild mit Egger-Brandmanagerin Katrin Afflenzer sowie den NÖN-Marketing-Mitarbeiterinnen Nicole Marchat und Laura Fischer.