Mit der NÖN SchallaCards gewinnen!

Die Kindheit prägt wie keine andere Zeit. Aber was bedeutet „Kind sein“ damals und heute? Und wie schaut eine Welt für Kinder aus? Oder könnte ausschauen? Genau diesem Thema widmet sich die Ausstellung auf der Schallaburg, die bis 5. November zu sehen ist. Sie nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine kulturgeschichtliche Reise des Kindseins von der Antike bis in die Gegenwart. Inhaber der SchallaCard haben unbegrenzten Eintritt zur Ausstellung sowie in den Garten. Außerdem warten jede Menge Vergünstigungen und Aktionen.

www.schallaburg.at

