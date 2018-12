Am 12. Jänner 2019 ist es wieder so weit: Wenn sich das Austria Center Vienna in einen blau-gelben Ballsaal verwandelt, tanzt Niederösterreich in Wien: Der Niederösterreichische Bauernbundball schlägt eine Brücke zwischen Stadt und Land.

Bereits zum 76. Mal lädt die Akademikergruppe zum Bauernbundball. In Dirndl, Trachtenanzug oder Lederhose wird übers Tanzparkett gefegt. Die Vorbereitungen für das Ballereignis der Superlative, zu dem heuer wieder mehr als 6.000 Besucher erwartet werden, laufen schon auf Hochtouren. Eröffnet wird der Ball um 20 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgen rund 160 Musiker.