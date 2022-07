Tickets für „SVW & Beats“ gewinnen!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Allen voran wurde mit dem SV Sparkasse Waidhofen/Thaya ein starker Partner in das Boot geholt, der im Jahr 2022 sein 75jähriges Jubiläum begeht. Auch die Location ist neu: Das Birkenstadion in der Thayastraße wird zu einer Clubbinglocation umfunktioniert. „Zum Feiern gibt es also genug“, sind sich die Veranstalter einig.

Nachdem der SVW Mitte Juni mit einem Rapid-Tag für den Nachwuchs bereits sportliche Akzente gesetzt hat, fokussiert sich das Veranstalterteam am 30. Juli ganz auf die Musik. Mit dem Schweizer Mike Candys wird ein absoluter Topstar der Szene in Waidhofen/Thaya performen. Ihm zur Seite stehen wie gewohnt heimische DJs: Franz Joseph und DJ Mallegro, die sich beide bereits weit über die Waldviertel-Grenzen hinweg einen Namen gemacht haben.

Bravo-Hits-Floor

SVW & Beats wartet aber noch mit weiteren Specials auf: Der Bravo-Hits-Floor versetzt die Besucherinnen und Besucher in die 80er, 90er und 2000er. Geschick und Zielsicherheit kann in der Beer Pong Area unter Beweis gestellt werden und natürlich darf auch die Kulinarik, allen voran der legendäre SVW-Burger, nicht fehlen.

„Wir haben in unserem ersten Jahr als Hauptverantwortliche ein großes, junges Team um uns geschart und wollen so den erfolgreichen Weg weitergehen“, so Micko und Pfeiffer, „denn Waidhofen soll wieder ein Fixpunkt in der Clubbingszene des Waldviertels werden.“

Tickets sind im Vorverkauf zum Preis von Euro 7,00 (Abendkasse: Euro 9,00) erhältlich. Nähere Informationen zu Vorverkäufern und der Veranstaltung findet man unter https://www.facebook.com/ballsandbeats

