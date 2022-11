Wir verlosen Karten für Ramesh Nair im Konzerthaus Weinviertel

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Wenn an Weihnachten Ramesh Nairs ganze Familie zusammentrifft, um „Ihr Inderlein kommet“ anzustimmen, ist Chaos vorprogrammiert, dann stellt sich die Frage, ob dieses Fest bei den Nairs nicht lieber verhindert werden sollte. Ramesh Nair tritt am 2.12., um 19.30 Uhr, mit seinem Weihnachtsmusikkabarett im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf auf.

Die NÖN verlost drei mal zwei Karten . Einsendeschluss: 23.11.