Bereits zum 14. Mal veranstaltet Wein & Co das bekannte Wein- und Kulinarikfestival Mondo-Vino. Im Museum für angewandte Kunst, MAK, in Wien schenken dabei am 23. und 24. November 200 Winzer aus aller Welt rund 1.000 Weine persönlich ein.

Es gibt einen separaten Natural-Wine-Bereich. Und: Besucher dürfen sich zudem auf Edelbrände, Grappas, Whiskys, Cognacs & Co. freuen. Bei Bestellungen vor Ort gibt es 20 Prozent Messerabatt. Öffnungszeiten: 23. November 15 bis 21 Uhr, 24. November 15 bis 21 Uhr.