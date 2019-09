Die richtige Windel, das passende Fläschchen, der richtige Autositz, ein gemütliches Bett, ein Kinderwagen, Fitness-, Ernährungs- und Wickeltipps...– alles, was Babys und deren Eltern brauchen, finden sie bei der BabyExpo in der Arena Nova in Wiener Neustadt unter einem Dach. Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr gibt es neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, Vorträgen und Workshops zu Themen wie Zwergensprache, Pflege oder Geburtsarbeit auch verschiedene Themen-Inseln, die spezifische Informationen zu Spezialthemen anbieten – von der Verkehrssicherheit über Gesundheit bis hin zu modernen Lernmethoden.

Werdende Mütter erfahren in der Schwangeren-Lounge alles rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt.

Für Unterhaltung wird der legendäre Väter-Wickelwettbewerb sorgen, genauso wie der Fläschchen-Zubereitungs-Contest für alle Mamis und die Tanzaufführungen von und für junge Mamis. Auf die ganz Kleinen warten Spielbereiche, Krabbelstube, Still-Lounge, Wickelräume sowie eine Fläschchen-Aufwärme-Station.

Die NÖN verlost Eintrittskarten für die BabyExpo. Einsendungen mit dem Kennwort „BabyExpo“ bis 3. November per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder einfach hier online mitmachen. Mehr Infos: www.babyexpo.at