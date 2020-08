Von 19. bis 23. August findet im Strandbad Baden das „FIVB World Tour BADEN OPEN“ und von 28. bis 30. August die „Österreichischen Beachvolleyball Staatsmeisterschaften“ statt.

Exklusives Event für maximal 200 BesucherInnen

Die beiden von SPORT.LAND.Niederösterreich präsentierten Top-Turniere stehen im Zeichen der Corona-Pandemie.

„Die Sicherheit für Sportler, die Besucher, Betreuer, Ballkinder, Schiedsrichter und das Staff steht für uns an oberster Stelle“, so Dominik Gschiegl, Geschäftsführer von Vision05. Das Eventareal wird rund um die Beachvolleyball-Plätze im Weilburgpark und nicht direkt im Strandbad aufgebaut.

Der Zugang zum Areal wird nur mit einer Akkreditierung beziehungsweise mit einem Ticket möglich sein. Tickets unter www.beachvolleyball-baden.at. Aufgrund der Covid-19-Richtlinien dürfen nur maximal 200 BesucherInnen

gleichzeitig auf das Event-Areal.

Internationale Teilnehmer müssen Covid-19-Test vorweisen

Internationale Teilnehmer müssen einen maximal drei Tage alten negativen Covid-19-Test vorweisen. Außerdem wird

eine mobile Teststation am Eventareal errichtet. Auch ein Präventionskonzept musste erstellt werden. Ein Mund-Nasen- Schutz im Beachvolleyball-Design wird für alle bereitgestellt.

Nichts wird es heuer mit der Beach-Party. Das bedeutet, dass die Spiele nicht in der gewohnten Weise „begleitet“ werden, auch die Jingles und Moderationen werden heuer nur sehr eingeschränkt stattfinden.

Stärkstes Starterfeld bei den BADEN OPEN

Schon jetzt zeichnet sich eines der stärksten Starterfelder überhaupt für das BADEN OPEN ab. Neben allen namhaften rot-weiß-roten Teams, wie den regierenden Staatsmeistern Robin Seidl/Philipp Waller und den Titelverteidigern Clemens Doppler/Alexander Horst, gibt es ein Wiedersehen mit vielen internationalen Stars der FIVB World Tour.

Die Bronze-Gewinnerinnen Nadine und Teresa Strauss werden es nicht einfach haben, das Antreten von Katharina Schützenhöfer (Titelverteidigerin mit Lena Plesiutschnig) ist weiterhin verletzungsbedingt mehr als ungewiss.

