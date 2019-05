Die Donaubühne Tulln feiert heuer ihr 20-jähriges Jubiläum! 1999 hat die größte Flussbühne Europas an der Tullner Donaulände angelegt und wurde in den folgenden zwei Jahrzehnten zum Schauplatz unvergesslicher Konzerte. Die Donaubühne gilt als eine der schönsten Open- Air-Venues Österreichs und ist unverzichtbarer Bestandteil des sommerlichen Kulturgeschehens.

Schönenberg, Wecker Gregor Meyle spielt mit seiner Band am 6. Juli sein „Sommerkonzert“.

Im Jubiläumsjahr sorgen die Veranstalter abermals für ein besonders hochwertiges Programm: Mit Tom Jones kehrt am 18. Juli nach 18 Jahren ein absoluter Weltstar zurück nach Tulln. Die EAV gibt sich auf ihrer Abschiedstour am 7. Juli (Zusatzkonzert) ebenfalls die Ehre und mit Konstantin Wecker (20. Juli) sowie Gregor Meyle (6. Juli) sind zwei Generationen deutschsprachiger Liedermacherkunst zu erleben.

