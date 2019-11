In „Die Eiskönigin, völlig unverfroren“ gibt es von Disney on Ice live die komplette Geschichte der beiden königlichen Schwestern Anna und Elsa direkt auf dem Eis. Die Besucher erwarten dabei glitzernde Landschaften, geheimnisvolle Trolle, bekannte Songs wie „Lass jetzt los“ oder „Willst du einen Schneemann bauen“, einzigartige Eislaufkunst und moderne Special Effects. Das Erlebnis für die ganze Familie ist am Freitag, 27. Dezember, um 14 und 18 Uhr, am Samstag, 28. Dezember, um 11, 15 und 19 Uhr und am Sonntag, 29. Dezember, um 11 und 15 Uhr in der Tips-Arena in Linz zu sehen.

Es gibt Family-Packages für Freitag, 27. Dezember, zu gewinnen. Einsendungen mit dem Kennwort „Eiskönigin“ bis 8. Dezember per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen. www.disneyonice.at