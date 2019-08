Seit die neue Bühne 2014 feierlich eröffnet wurde, bespielt TullnKultur das „Danubium“ mit Musik- und Kabarett-Programmen von überregionaler Bedeutung. Neben der seit 20 Jahren etablierten Donaubühne ist so eine weitere moderne Bühne entstanden, auf der wetterunabhängig Events präsentiert werden.

Das fünfjährige Jubiläum der Tulln-Kultur im Danubium wird am 24. September mit gleich mehreren Kabarett-Lieblingen gefeiert. Nadja Maleh und Gery Seidl stehen gemeinsam mit Heilbutt & Rosen auf der Jubiläumsbühne. Von September bis Jahresende werden dann noch weitere 25 unterhaltsame Gastspiele folgen.

Die Bühne erleben können Kulturinteressierte auch mit der NÖN. Wer Karten gewinnen möchte, schickt ein E-Mail mit dem Kennwort „Danubium“ an gewinnspiel@noen.at oder Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten. Dazu bitte auch den Wunschtermin bekannt geben. Einsendeschluss ist am 13. September.

Mehr Informationen gibt es unter: www.tullnkultur.at