Unter dem Motto „Happy Valentine“ steht der Landhausball im in St. Pölten am Freitag, 14. Februar. Die Polizeimusik NÖ, die Jazz-Combo der Militärmusik NÖ, Life Brothers 4, Redbox und DJ Woodquarter sorgen im NÖ Landhaus für Musik. In den Bars werden die Gäste mit Sekt, Cocktails, Bier und Spitzenweinen verwöhnt. Ergänzt wird das Angebot von Landhausküche und Wirte 3100. Es gibt auch einen Käsestand und ein Ball-Café.

Stargast in der NÖN-Disco

Die Mitternachtseinlage und die Publikumsquadrille dürfen auch nicht fehlen. Als NÖN-Stargast wird heuer Reinhold Bilgeri seine Hits um 22.30 Uhr in der NÖN-Disco zum Besten geben.

Zum Nachhausegehen gibt es dann NÖN-Krapfen.

