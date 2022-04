Wir verlosen Karten Heavy Metal vom Feinsten: Iron Maiden kommt nach Wr. Neustadt

Foto: NOEN

D ie britische Heavy Metal-Band Iron Maiden macht nun endlich nach zweimaliger Verschiebung mit ihrer „European Legacy of the Beast Summer Tour“ am Sonntag, 10. Juli, Halt im Stadion Wiener Neustadt.

Die Show, gepackt mit Hits aus der gesamten Laufbahn der Band, hat für jeden etwas zu bieten. Die NÖN verlost Karten für das Konzert.