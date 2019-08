Am 7. September 2019 dreht sich im Sportzentrum NÖ alles um Volleyball. Neben Nachwuchsturnier, Actionday und NÖVV Freundschaftsspiel wird als Highlight des Tages das Herren Nationalteam beim SPORTUNION NÖ Länderspiel gegen Nordmazedonien den letzten Test vor der Europameisterschaft bestreiten.

Highlights beim SPORTUNION Volleyday in St. Pölten .

Das österreichische Volleyball Nationalteam der Herren hat sich erstmals auf sportlichem Weg für eine Europameisterschaft qualifiziert. Bei der CEV EuroVolley 2019, die von 12. – 29. September in Frankreich, Slowenien, Belgien und Holland stattfindet, kämpfen 24 Länder in 76 Spielen um den Titel. Österreich bestreitet die ersten Partien im belgischen Brüssel und Antwerpen und trifft in Pool B auf Belgien, Slowakei, Deutschland, Spanien und Serbien.

"Wir haben es mit einer äußerst attraktiven Gruppe zu tun"

„Mit dem belgischen Team, das bei ihrer Heim-EM versuchen wird, die ganze Nation zu begeistern sowie den aktuellen Top-Nationen Serbien, Slowakei und Deutschland, die sich alle unter den Top 10 im CEV Ranking befinden, haben wir es mit einer äußerst attraktiven Gruppe zu tun. Umso wichtiger ist eine gute Vorbereitung“, blickt ÖVV-Präsident DI Gernot Leitner mit Freude auf die bevorstehenden Wochen.

Der letzte Test vor der CEV EuroVolley 2019 gegen Nordmazedonien wird im Rahmen des SPORTUNION NÖ Volleydays im Sportzentrum NÖ in St. Pölten stattfinden und live auf ORF Sport Plus zu sehen sein. Doch dieser Tag bietet vieles mehr.

SPORTUNION Volleyday - Ein Tag im Zeichen des Volleyballs

„Mit dem SPORTUNION Volleyday wollen wir einerseits die Verbindung von Nachwuchs- und Spitzensport verstärken und andererseits dem Herren-Nationalteam ein überwältigendes Gefühl des Rückhalts der österreichischen Fans mit auf den Weg geben“, so SPORTUNION NÖ Präsident Raimund Hager.

Durch die Kooperation zwischen der SPORTUNION Niederösterreich und de m Österreichischen sowie dem Niederösterreichischen Volleyballverband, soll dieser Tag ein Volleyball-Spektakel der Extraklasse werden.

Bereits am Vormittag dürfen die Nachwuchsvolleyballer/-innen im Flair der Profis beim U13 und U14 Turnier ihr Können zeigen. Parallel startet der Actionday mit zahlreichen sportlichen Bewegungsstationen zum Mitmachen und Ausprobieren. Beim Actionday-Gewinnspiel gibt es ein Meet &Greet mit den Stars des Herren Nationalteams zu gewinnen.

Bevor ab 19:00 Uhr mit dem SPORTUNION NÖ Länderspiel das Highlight des Tages über die Bühne läuft, gibt es ab 16:00 Uhr zwischen Team A und Team B heiße Ballwechsel zu bestaunen.

