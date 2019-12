Nach sensationellen Erfolgen weltweit und Millionen Besuchern kommt „Irish Dance 2020“ endlich nach Europa und erobert die Herzen im Sturm.

Die grandiosen Highlights des irischen Stepptanzes, der sich durch Riverdance über Nacht zum weltweiten Publikumsmagneten entwickelte, bilden die Schwerpunkte dieses 90 minütigen Spektakels. Das Publikum erlebt hier irischen Stepptanz der Königsklasse, - teilweise traditionell choreographiert -, dann wieder völlig neu und einzigartig in Performance und Kostümen.

Die schönsten Tanzszenen im Stile von „Riverdance“, „Lord of the Dance“, „Ed Sheeran“, „Feet of Flames“ etc. werden erstmals in einer deutschen Bühnenfassung kombiniert mit schwindelerregenden Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artisten von „Pura Vida“.

Erleben sie live und zum Greifen nah, wenn in explosiven Steppbewegungen und unter höchster Konzentration dutzende Fußpaare völlig synchron auf den Boden donnern und die Erde zum Beben bringen. Den musikalischen Hintergrund dieser einzigartigen Bühnenperformance liefern neben Riverdance, Ed Sheeran, Lord of the Dance etc. erstmals Songs von Michael Jackson, Celine Dion, Unheilig, David Guetta, „Who“ll come with me“ David´s Song (Kelly Familiy), etc.

Die exzentrische Truppe aus 20 der weltbesten Profitänzer (Irland, England, Mexico, USA) brilliert mit unglaublicher Perfektion und geht bei jedem Auftritt bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Dies sind spektakuläre Augenblicke im Einklang mit modernster Technik.

Atemberaubendes Bühenfeuerwerk: Höhepunkte der Show Irish Dance 2020

„MyHeart will go on“ getanzt und gesungen von „Princess of Ireland, „The Michael Jackson Story“ performed von dem Italiener Liam C., dem schnellsten Stepptaenzer der Welt, die Akrobatik Show der suedamerikanischen Akrobaten von Pura Vida. An diesem außergewöhnlichen Abend erlebt das Publikum südamerikanische Leidenschaft gepaart mit irischem Temperament. Was daraus entsteht ist ein atemberaubendes Bühenfeuerwerk. Irish Dance 2020 ist Perfektion, Leidenschaft und pure Energie. it den Hits von Riverdance, der Inbegriff des irischen Stepptanzes, Lord of the Dance, Celtic Woman, Michael Jackson, Ed Sheeran, Coldplay, Star Wars, u.v.m.

