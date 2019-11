Valentina Nafornita lädt am Sonntag, 8. Dezember, um 17.30 Uhr gemeinsam mit dem Janoska-Ensemble zu Kulturgenuss in die Burg Perchtoldsdorf unter dem Titel „Klassik im Advent“. Auch der Perchtoldsdorfer Kinder- und Jugendchor der Franz Schmidt Musikschule wird auftreten.

Für das Konzert gibt es Karten zu gewinnen: Einsendungen mit dem Kennwort „Klassik im Advent“ bis 24. November per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann sich auch jetzt schon Tickets sichern unter NÖN.at/ticketshop!