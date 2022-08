Wir verlosen Karten! „Leberkaas Hawaii“ im Konzerthaus Weinviertel

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Mit seinem Programm „Leberkaas Hawaii“ kommt Jimmy Schlager ins Konzerthaus Weinviertel. Foto: Richard Schmetterer

M it der Gelassenheit eines „in Würde Gereiften“ nimmt Musiker und Kabarettist Jimmy Schlager am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf in seinem Programm „Leberkaas Hawaii“ sein Publikum mit auf einen Streifzug durch die wilden Zeiten überlebter Katastrophen und Peinlichkeiten.

Im Wechselspiel von Geschichten und Liedern werden die oft allzu unmenschlichen Menschlichkeiten diverser Zeitgenossen genüsslich aufbereitet – wie eben Leberkäse und Ananas.

Die NÖN verlost drei mal zwei Tickets für die Veranstaltung. Einsendeschluss: 2. September.