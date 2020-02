„Made in Austria“ ist heuer das Motto der Loisiarte, die sich von 19. bis 22. März ganz auf österreichische Künstler konzentriert. Denn jedes der vier Konzerte wird im Zeichen eines heimischen Komponisten stehen. Mit dabei: Johanna Doderer, Richard Dünser, Helmut Schmidinger und Kurt Schwertsik.

Auch die literarischen Beiträge von H.C. Artmann, Antonio Fian und Ilse Aichinger stammen allesamt aus Österreich. Zudem wird Michael Köhlmeier beim Eröffnungskonzert der Loisiarte in Langenlois aus seinem Werk lesen. Ebenso werden Werke alter Meister erklingen. Mehr Infos gibt es unter www.loisiarte.at.

Die NÖN verlost Karten für das Festival für Kammermusik, Literatur und zeitgenössische Musik. Einsendungen mit dem Kennwort „Loisiarte“ bis 6. März per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.