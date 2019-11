Die bewegendste Liebesgeschichte unserer Zeit wird in der Bundeshauptstadt erstmals mit ergreifender Musik, einer imposanten Inszenierung, extravaganten Choreografien, einem effektvollen Bühnenbild und atemberaubender Bühnentechnik in Szene gesetzt.

Die NÖN verlost VIP-Tickets. Einsendungen mit dem Kennwort „Miss Saigon“ bis 26. Jänner per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen. Mehr Infos gibt es unter saigon.musicalvienna.at