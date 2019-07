Mehr als 100 Mitwirkende, eine Fülle mitreißender Arien, Duette und Ensembles und eine packende Handlung zwischen Verfall und Zerstörung, Macht und Intrigen um die Sehnsucht nach Freiheit locken zu Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“. Am 2. August ist das Ensemble „Stagione D’ Opera Italiana“ mit „Nabucco“ zu Gast in Niederösterreich. Im wunderbaren Ambiente des Stiftshofes in Seitenstetten entführt das Ensemble die Zuschauer ins Land der zwei Ströme zwischen Euphrat und Tigris in die Zeit des dramatischen Freiheitskampfes der Israeliten.

Die NÖN verlost Karten. Einsendungen mit dem Kennwort „Nabucco“ bitte bis 21. Juli an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, gewinnspiel@noen.at oder einfach online mitmachen!

Tickets gibt's auch unter NÖN.at/ticketshop!