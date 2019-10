In Koproduktion mit dem Stadttheater Klagenfurt zeigt das Landestheater St. Pölten „Der Parasit“ . Friedrich Schiller erweist sich mit dieser Komödie als Meister des Spannungsaufbaus und der Figurenzeichnung. Die Handlung des Stücks stammt aus der Feder von Louis Benoît Picard.

Im Rahmen der NÖN-Leseraktion gibt es Karten für den 11. Dezember inklusive Sekt, Programmheft und Theater-Führung zu gewinnen. Einsendungen mit Kennwort „Parasit“ bis 22. November per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder einfach online mitmachen.

www.landestheater.net