PETER CORNELIUS & Band - Live in Concert

Bass, Schlagzeug, Keyboards und die Lead-Gitarre. In der klassischen, kompakten Bandversion, so präsentiert sich Peter Cornelius Live dieses Jahr seinem Publikum und greift dabei auf ausgewählte Songs aus seinem schier unerschöpflichen Repertoire zurück. Hits & More – wenn man so will. More steht dabei für seine Rolle als Frontmann und exzellenten Gitarristen, der seinen Instrumenten (der öfter stattfindende Gitarrenwechsel ist außergewöhnlich) stets den entsprechenden Raum in den Songs gibt.



Peter Cornelius‘ große Kunst ist, Text, Gesang und Musik stets in ein ideales Verhältnis zu bringen. Dazu die Live-Moderationen, sprich die Geschichten zu manchen seiner Songs, und seine rhetorische Stärke eröffnen den Zuhörern ein in sich ausbalanciertes, aber eigenwilliges Live-Erlebnis. Virtuosität im Spiel trifft auf Textintensität und Komposition.



Cornelius singt und spielt ausschließlich Stücke, die er selbst in seiner unverwechselbaren Handschrift geschrieben hat - überrascht mit Raritäten und begeistert mit seinen Kultsongs. Das Publikum erwartet ein sehr intensives Konzerterlebnis, in dem die Musik, die Songs und weniger der technische Show-Aufwand im Vordergrund stehen.

Am 15. Juni ist Peter Cornelius & Band Live in der Stadthalle Schrems zu sehen. Wir verlosen 10x2 Karten. Teilnahmeschluss ist der 2. Juni.