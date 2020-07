Der St. Pöltener Weltenbummler hat in zehn Jahren und vier Monaten alle 192 Länder der Erde bereist. Als erster Mensch der Geschichte! Die Zahlen sind beeindruckend: 700.000 km in 3772 Tagen; 343 Grenzen überschritten; 24-mal den Äquator überquert; 258 Inseln besucht.

Stets per Anhalter mit Rucksack und Gitarre unterwegs. In seiner brandneuen Multimedia-Show blickt Kaiser auf die originellen Geschichten und lustigen Anekdoten, die sein vogelfreies Vagabundenleben begleitet haben. Die Gitarre hatte er immer dabei und sie half ihm Freunde zu finden und finanziell über die Runden zu kommen – egal, ob als singender Weihnachtsmann in Singapur, im argentinischen Provinzfernsehen, als Straßenmusikant oder Sänger in Luxushotels, auf den Stufen der Cheops-Pyramide, bei Urwaldstämmen im tiefen Dschungel von Borneo oder Neuguinea, in der Antarktis oder auf dem Gipfel des 6959 m hohen Aconcagua.

Am Rathausplatz spielen Musiker vom Verein KlangKasten zu den großen Bildern.

Sepp Kaiser (Vortrag, Gitarre, Gesang), Stefanie Kickinger (Gesang), Doris Helm (Gesang) Roman Zinner (Gitarre)

Im Open Air Kino am Rathausplatz St. Pölten am 21.7.20, 21 Uhr, im Open Air Kino am Rathausplatz Eintritt Vorverkauf 16 EUR, Tageskassa 18 EUR, CP Card 2 EUR ermäßigt, freie Platzwahl

Wir verlosen Karten!

Die NÖN verlost Karten für die Multimedia-Show von Sepp Kaiser am 21. 7. beim Open Air Kino am Rathausplatz St. Pölten. Teilnahmeschluss ist der 12. Juli.