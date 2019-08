Ab Herbst nehmen die Katzen rund um Anführer Munkustrap die Gäste mit auf den Ball auf der Müllkippe. Dann spielt nämlich das erfolgreichste Musical aller Zeiten in der Bundeshauptstadt. Die Vereinigten Bühnen Wien zeigen „Cats“ im Ronacher in einer neuen Version der Originalproduktion in deutscher Sprache. Premiere ist am 20. September.

Die NÖN verlost Karten für die Vorstellung am 15. November. Einsendungen mit dem Kennwort „Cats“ an gewinnspiel@noen.at oder per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten. Einsendeschluss ist am 30. September.

Infos: www.musicalvienna.at