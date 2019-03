Eine kleine Geschichte über das Größte, was uns geschehen kann: die Liebe. Abgedroschen? Niemals. Erst recht nicht, wenn sie so erzählt wird: Ein Mix aus Theater, Musik und Puppenspiel, morbid, archaisch und voller Phantasie. Diese Geschichte lässt den Himmel erstrahlen – höllisch gut. Die Bühne im Hof in St. Pölten bringt nämlich am Donnerstag, 11. April, das Werk „Himmel und Hölle“ von Christoph Bochdansky & Die Strottern auf die Bühne.

Wer auf der Bühne steht? Christoph Bochdansky ist der Erzähler und für das Puppenspiel verantwortlich. Klemens Lendl (Gesang, Geige) und David Müller (Gesang, Gitarre, Harmonium) komplettieren das Trio.

