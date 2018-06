Am Gelände des Militärflugplatzes in Wiener Neustadt – übrigens 1909 gegründet und damit der älteste Naturflugplatz Europas – werden die besten Rennpiloten der Welt am 15. und 16. September ein atemberaubendes Motorsportwochenende zelebrieren.

Das Red Bull Air Race ist eine globale Motorsportserie, in der jedes Jahr 14 der weltbesten Piloten um den Weltmeistertitel kämpfen. Die Athleten navigieren dabei ihre schnellen und extrem wendigen Flugzeuge bei Geschwindigkeiten von bis zu 370 km/h und Fliehkräften von bis zu 12G nur wenige Meter über dem Boden durch eine mit 25 Meter hohen Pylonen gesteckte Rennstrecke.

Tickets (ab 32 Euro für Erwachsene bzw. ab 27 Euro für Kinder) für das Red Bull Air Race in Wiener Neustadt, der sechste Saisonstopp heuer, sind ab sofort unter redbullairrace.com, in allen Banken und Trafiken sowie auf erhältlich: NÖN.at/ticketshop Tipp: Bis 30. Juni gibt es Early-Bird-Tickets zum ermäßigten Preis, solange der Vorrat reicht. www.redbullairrace.com