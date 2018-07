Die NÖN verlost VIP-Eintrittskarten zum JUZI-Open-Air im Zillertal inkl. Hotelaufenthalt für zwei Personen am 18. und 19. August, Karten für das JUZI-Konzert am Kellerfest am 10. August, sowie JUZI-Fanartikel aus dem Fanshop.

Die Teilnahme ist möglich bis 29. Juli.