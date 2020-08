Auch wenn das Original Traisner Oktoberfest heuer aufgrund von Corona nicht stattfinden kann, gibt es keinen Grund, Dirndln und Lederhosen im Schrank zu lassen: Denn von 2. bis 4. Oktober und 9. bis 11. Oktober geht im Gerhard-Bauer-Eventstadl in Traisen das Trachten Festival über die Bühne.

„Laut jetzigem Stand ist es eine reine Sitzveranstaltung und eine Tischreservierung ist Pflicht. Alles wird nach den Covid-19-Richtlinien durchgeführt“, informieren die Organisatoren Gerhard und Kevin Bauer. Für die musikalische Umrahmung sorgen am 2. Oktober die jungen Zillertaler, am 3. Oktober DJ Rudy MC und DJ Pimp, am 4. Oktober die Zellberg Buam, am 9. Oktober die Draufgänger, am 10. Oktober DJ Matty Valentino und The Haro’s und am 11. Oktober die Edlseeer (Änderungen vorbehalten).

Wir verlosen Karten!

Die NÖN verlost Karten für das Trachtenfestival! Teilnahmeschluss ist der 13. September!