Gewinne Tickets für Ali Mahlodji!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

In einer von Unsicherheiten geprägten und von Rückschlägen gebeutelten Welt, braucht es Lichtblicke, die uns wieder an das glauben lassen, was uns immer schon ausgemacht hat. Nämlich, dass wir Wesen sind, die sich immer nach vorne entwickelt haben und mit jeder Krise gewachsen sind. Die Zukunft ist besser als ihr Ruf, wenn wir lernen uns auf das zu besinnen, was uns ausmacht und wo unsere Chancen liegen.

Ali Mahlodji weiß wie. Einst ein Fehler im System, ist er heute Inspiration und Motivation für alle Menschen, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Der gebürtige Perser verbindet Wiener Schmäh mit RealTalk und ansteckendem Optimismus und zeigt auf, wie das gelingende Leben für uns alle möglich wird. Ein bewegendes, lustiges und berührendes Programm über die Kraft der inneren Stimme, der Stärke unseres Umfelds und der Reise zu uns selbst, bei der wir erkennen, wie groß wir wirklich sind.

Ein Abend für Menschen, die sich positive Gedanken um die Zukunft machen wollen. Egal ob jung oder reich an Lebensjahren. Egal ob angestellt, unternehmerisch tätig, in einer Führungsrolle, in Pension oder noch gerade in Ausbildung oder einfach auf Auszeit.

Die Zukunft braucht euch alle!

Die NÖN verlost 10x2 Tickets für Ali Mahlodjis letzte Vorstellung von „Zukunft ist jetzt“ am 1. März um 19:30 im Stadtsaal Wien. (Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien). Teilnahmeschluss ist der 27. Februar.

Weitere Infos zum Programm findet ihr auch unter: https://www.ali.do/tickets