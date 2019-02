Egal ob „Tanz der Vampire“, „König der Löwen“, „Elisabeth“, „Das Phantom der Oper“ oder „Cats“ – bei der „Nacht der Musicals“ am 20. März (20 Uhr) im Auditorium in Grafenegg kommen Musical-Fans voll auf ihre Kosten.

In einer zweistündigen Show gelingt es den Darstellern, ein Potpourri bekannter Musical-Hits darzubieten und für Gänsehautmomente im Zuschauerraum zu sorgen. Top-Solisten der Szene, unterstützt von zahlreichen Profi-Tänzern, bieten beste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Projektionen untermalen die Darbietungen und entführen den Zuschauer in die fantastische Welt der Musicals. An einem Abend erleben Sie eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte.

