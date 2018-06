Grandiose Architektur in Dubai, Erinnerungen aus Geschichten von „Tausendundeiner Nacht“ in Muscat sowie die endlosen Weiten der Wüsten und das herrlich glitzernde Meer bei Abu Dhabi – die Vereinigten arabischen Emirate und der Oman sind auf alle Fälle eine Reise wert.

Egal, ob man an den weißen Sandstränden entlangschlendert, einen entspannten Einkaufsbummel auf einem traditionellen Souk oder in einem der großen, modernen Einkaufszentren des Landes macht – die achttägige „NÖ Bier und Genuss Kreuzfahrt“ von Samstag, 23. Februar, bis Samstag, 2. März 2019, führt nicht nur durch die tausendjährigen Traditionen der arabischen Welt, sondern auch durch den Prunk futuristischer Städte.

Dubai, Muscat, Khasab, Abu Dhabi

Los geht es nach der Anreise in die Perle der Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dubai, eine der ultramodernen und pulsierenden Metropolen des 21. Jahrhunderts.

Auf der Costa Mediterranea geht es auf hoher See in Richtung Muscat, in die Hauptstadt des Sultanats Oman und schließlich weiter nach Khasab, der Hauptstadt Musandams, eine Halbinsel im Norden von Oman. Aufgrund seiner imposanten Fjord-Landschaft wird die Region auch als „Norwegen von Arabien“ bezeichnet. Atemberaubende Landschaften und monumentale Felsenriffe mit kleinen, goldfarbenen Stränden erwarten die Besucher.

Nächstes Ziel ist schließlich Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Sie liegt auf einer Halbinsel und ist umgeben von mehreren künstlichen Inseln. Die Stadt – einst ein unbedeutendes, kleines Fischer- und Perlentauchetrstädtchen – ist heute eine der wohlhabendsten und politisch bedeutendsten Städte der sieben Arabischen Emirate. Abu Dhabi zählt aufgrund seines rasanten Wachstums zu den neuzeitlichsten Weltstädten.

Den Abschluss der Kreuzfahrt bildet ein Tag in Dubai, an dem die kulturellen Highlights der Stadt und die atemberaubende Schönheit entdeckt werden können.

Wer seinen Urlaub dann noch verlängern möchte, hat die Möglichkeit, noch drei Nächte anzuhängen und einen Badeurlaub zu genießen.

Presi & Infos

Ab € 699,– / Person (exkl. Anreisepaket)

Inkludierte Leistungen:

Zwettler Bierpaket mit 18 Bieren

Gastgeschenk: je Reiseteilnehmer Zwettler Strohhut und Sonnenbrille

Kreuzfahrt inklusive Ein- und Ausschiffungsgebühren und Gepäckträgergebühren auf der Costa Mediterranea

gebuchte Kabinenkategorie

Vollpension an Bord

deutschsprachige Reiseleitung

Teilnahme an diversen Bordveranstaltungen und viele weitere Highlights



Änderungen vorbehalten

NÖN AboClub-Vorteil

Für Abonnenten & Stammkunden gilt: Minus € 25,–

Infos & Buchung (mit Kennwort NÖN & Angabe der Abonummer) bei Moser-Reisen, Tel. 02732/2240-22