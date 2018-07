1. Tag, Samstag: Anreise nach Dubai (V.A.E.)

Treffpunkt am Flughafen und Abflug nach Dubai. Transfer zum Hafen und Check-In.

2. Tag, Sonntag: Dubai (V.A.E.)

Dubai ist zweifelsohne die Perle der Vereinigten Arabischen Emirate. Heute ist Dubai City eine der ultramodernen und pulsierenden Metropolen des 21. Jahrhunderts. Seine Faszination schuldet es seinem künstlerischen, archäologischen und kulturellen Vermögen.

Hier ist wirklich alles Gold was glänz - lassen Sie sich verzaubern! Um ca. 14:00 Uhr stechen Sie mit der Costa Mediterranea in See.

3. Tag, Montag: Muscat (Oman)

Einst war der Oman eines der mächtigste Imperien Arabiens. Zahlreiche Festungen entlang der früheren Handelsrouten erinnern noch heute an diese Zeit. Muscat, Hauptstadt diese Sultanats, ist die Größte des Landes und seine Geschichte reicht zurück bis in die Antike. Sei Handelshafen liegt am Golf von Oman, cis-á-vis der iranischen Küste und sein Reichtum entstammt dem Vertrieb von Kupfer und Perlen.

4. Tag, Dienstag: Muscat (Oman)

Muscat vereinigt die arabische, portugiesische und indoeuropäische Kultur, vor allem auf Grund seiner Fremdbesatzung im 16. Jahrhundert- Altertümliche Bauten, Moscheen, Festungen und engen Gassen prägen die mittelalterliche Atmosphäre. Zahlreiche Denkmäler schenken Muscats Besuchern unvergessliche Eindrücke architektonischer Meisterwerke. Aber auch das Farbspiel seiner Sonnenuntergänge ist unbestreitbar einzigartig.

5. Tag, Mittwoch: Khasab (Oman)

Khasab ist die Hauptstadt Musandams, eine Halbinsel im Norden des Sultanats Oman. Aufgrund seiner imposanten Fjordlandschaft wir die Region auch als "Norwegen von Arabien" bezeichnet. Es warten Sie atemberaubende Landschaften und monumentale Felsenriffe mit kleinen, goldfarbenen Stränden.

6. Tag, Donnerstag: Abu Dhabi (V.A.E.)

Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, liegt auf einer Halbinsel und ist umgeben von mehreren künstlich angelegten Inseln. Einst ein unbedeutendes, kleines Fischer- und Perlentauchstädtchen und heute eine der wohlhabensten und politisch bedeutendsten Städte der sieben Arabischen Emirate. Abu Dhabi zählt aufgrund des rasanten Wachstums, seit 1980, zu den neuzeitlichsten Welstädten, inmitten atemberaubender Landschaft prunkt urbaner Reichtum und stilechte Eleganz.

7. Tag, Freitag: Abu Dhabi (V.A.E.)

Geschichte mit Abenteuer vereint sich in Abu Dhabi. Gebäude aus längst vergangener Zeit, hoch aufragende Wolkenkratzer und futuristische Bauten prägen die Skyline. Goldene Dünen und spektakuläre Wüstennatur erstrecken sich vor den Toren Abu Dhabis. Erleben Sie die einmalige Atmosphäre der arabischen Welt.

8. Tag, Samstag: Dubai (V.A.E.) und Heimreise

Am Morgen Ankunft mit dem Schiff in Dubai. Nutzen Sie den Tag, um die kulturellen Highlights Dubais zu entdecken oder tauchen Sie ein in die atemberaubende Schönheit der Landschaft. Bis spätestens 16 Uhr müssen die Kabinen geräumt werden. Die Bordeinrichtungen können bis zum Abend genutzt werden (Abendessen im Buffet-Restaurant inklusive). Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Österreich bzw Transfer zum Hotel, falls Sie eine Badeverlängerung gebucht haben.

