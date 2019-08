Legerer Lifestyle & All Inclusive

An Bord der schwimmenden Premium-Hotels erwartet Sie ein echtes All-Inclusive. Auf faszinierenden Routen wird Ihnen exzellenter Service, eine Genussvielfalt, die keine Grenzen kennt sowie ein breit gefächertes Sortiment an erlesenen Getränken geboten. Genießen Sie den legeren Lifestyle und spüren Sie die familiäre Atmosphäre an Bord, entspannen Sie nach einem ereignisreichen Tag in Ihrer eleganten Kabine oder speisen Sie mit neu gefundenen Freunden in dem Gourmet-Restaurant. Oder lassen Sie auf dem Sonnendeck bei einem Glas Wein einfach ganz unbeschwert die Seele baumeln und erleben Sie mit Viva Cruises ein völlig neues Flusskreuzfahrt-Gefühl!

MS Lord Byron

Die MS Lord Byron bietet in 74 stillvoll eingerichteten Kabinen Platz für 148 Gäste. Das Schiff verfügt über französische Balkone auf dem Diamant- sowie dem Rubindeck. Alle Außenkabinen sind mit Flat-Screen-TV, Minibar, Safe, Haartrockner, Klimaanlage, Telefon, Dusche und WC komfortabel ausgestattet.