Abenteuer für die ganze Familie: Legoland & Bavaria-Studios

1. Tag: Wien – Salzburg – München – Günzburg

Sie reisen mit dem Bus von Ihrer gewünschten Einstiegstelle über Salzburg nach München. Direkt nach der Ankunft erhalten Sie Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck von der ganzen Stadt aus der luftigen Höhe des Olympiaturms zu verschaffen (fakultativ). Nach dem Mittagessen steht ein Besuch im Sea Life München auf dem Programm (fakultativ). Tauchen Sie ab in die aufregende Welt der Meere und erfahren Sie mehr über das Leben im und am Wasser! Gäste, die keine Attraktionen in München dazu buchen möchten, haben bis zur Weiterfahrt nach Günzburg freie Zeit zur Verfügung in der bayrischen Hauptstadt! Anschließend werden Sie mit dem Bus nach Günzburg gebracht, wo Sie Ihr komfortables Zimmer beziehen werden. Nächtigung im Hotel.

2. Tag: Legoland

Der heutige Tag steht voll und ganz im Zeichen der kleinen Steinchen. Nach dem Frühstück werden Sie ins Legoland gebracht, wo Sie den kompletten Tag haben, um das riesige Gelände zu erkunden. Im Park, der insgesamt die Größe von 26 Fußballfelder hat, ist in acht Themenbereiche unterteilt. Überall gibt es etwas zu sehen, zu probieren, zu unternehmen oder zu bauen. Im Miniland, dem Herzen des Parks, werden Sie aus dem Staunen kaum noch herauskommen! Im Maßstab 1:20 wurden zahlreiche Städte, Landschaften, berühmte Bauwerke und andere Attraktionen nachgebaut. Nach diesem aufregenden Tag bringt Sie der Bus zurück zum Hotel in Günzburg.

3. Tag: Günzburg – München – Salzburg – Wien

Nach dem Frühstück werden Sie mit dem Bus zu den Bavaria Filmstudios gebracht, wo Sie das Gelände bei einer Führung erkunden können. Bestaunen Sie Requisiten und Kulissen aus Filmen wie „Asterix und Obelix“, „Das Boot“ oder „Die unendliche Geschichte“ sowie auch aus der berühmten Daily soap „Sturm der Liebe“. Während der ca. 90-minütigen Führung durch das Produktionsgelände erfahren Sie viele spannende Details großer Film-Hits. In einigen Originalkulissen können Sie kurze Filmszenen sogar selbst nachspielen - „Klappe und Action“. Nach der Mittagspause geht es mit dem Bus zurück zu Ihrer Einstiegsstelle in Österreich.

